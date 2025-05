Ufficiale Olsen lascia l'Aston Villa e torna dove tutto è cominciato: ha firmato con il Malmoe

Robin Olsen torna a casa. Il portiere svedese, che in passato ha vestito anche le maglie della Roma e del Cagliari, ha lasciato l'Aston Villa - il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno - e ha firmato un contratto con il Malmoe: "Olsen ha iniziato a giocare a calcio per il Malmö FF all'età di sette anni e ha subito preso il suo posto tra i pali. Il debutto in Allsvenskan avvenne nell'ottobre del 2012, quando ebbe la possibilità di giocare nella partita in trasferta contro la Syrianska. Una partita conclusasi con una vittoria a reti inviolate.

L'anno successivo Olsen giocò dieci partite in Allsvenskan prima di assumere il ruolo di primo portiere titolare nella stagione 2014, quando Johan Dahlin partì per giocare all'estero. La stagione è stata un successo senza precedenti per l'MFF, che oltre a una netta vittoria nel campionato Allsvenskan si è anche qualificato per giocare in UEFA Champions League grazie anche alle sue prestazioni.

Nell'estate del 2015, Robin Olsen venne ceduto alla squadra greca del PAOK. Trascorsero solo sei mesi in Grecia prima che Olsen, dopo un soggiorno in Danimarca e all'FC Copenhagen, venisse acquistato dall'AS Roma nel luglio 2018 per sostituire Alisson Becker. Grazie a questo trasferimento, Robin Olsen è diventato il portiere svedese più costoso di tutti i tempi. Nel suo esordio in Serie A contro il Torino, Olsen ha mantenuto la porta inviolata nella vittoria per 1-0 della squadra; in totale il portiere ha collezionato 27 presenze da titolare in campionato, con l'AS Roma al sesto posto in classifica.

Nelle stagioni successive sono seguiti prestiti a Cagliari, Everton, Sheffield United e Aston Villa prima che il club di Birmingham ingaggiasse Olsen nell'estate del 2022.

Oltre alla sua brillante carriera nel club, Robin Olsen è da molto tempo il portiere titolare della nazionale svedese. Dal suo debutto nel 2015, il portiere ha giocato 76 partite internazionali ed è stato titolare in due campionati importanti, con i quarti di finale della Coppa del Mondo e gli ottavi di finale degli Europei tra i momenti più significativi. Ha inoltre mantenuto la porta inviolata in entrambe le partite di qualificazione contro l'Italia, quando la Svezia si è qualificata per la Coppa del Mondo del 2018. Robin Olsen sarà disponibile a giocare per il Malmö FF dall'8 luglio".