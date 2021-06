Svezia-Slovacchia al tedesco Siebert. Terne spagnole per Croazia-R.Ceca e Inghilterra-Scozia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Daniel Siebert è l'arbitro designato per dirigere Svezia-Slovacchia, secondo turno del gruppo E di Euro 2020, in programma a San Pietroburgo alle 15 di venerdì 18 giugno. La terna tedesca in campo è completata da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Terne spagnole negli altri incontri della giornata, entrambi del gruppo D: per Croazia-Repubblica Ceca (ore 18 a Glasgow) Carlos del Cerro Grande (guardalinee Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez, con gli italiani Marco Di Bello e Massimiliano Irrati assistenti al VAR); per Inghilterra-Scozia (ore 21 a Londra) Antonio Mateu Lahoz (Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar; Filippo Meli e Paolo Valeri assistenti al VAR). (ANSA).