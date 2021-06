Svezia-Slovacchia, è Isak il man of the match. Anche se non ha segnato

È Alexander Isak il man of the match di Svezia-Slovacchia, gara giocata questo pomeriggio a San Pietroburgo e terminata con la vittoria per 1-0 degli scandinavi. L'attaccante svedese è stato premiato dalla UEFA pur non avendo segnato l'unico gol della sfida. "Altra prestazione maestosa" è il commento sui profili social della competizione.

Questo il commento dell'osservatore tecnico della UEFA Mixu Paatelainen: "Sempre pericoloso, una minaccia costante per la difesa della Slovacchia".