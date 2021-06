Teotino sull'Italia: "Partita straordinaria. Immobile fondamentale nel gioco degli azzurri"

Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite negli studi Rai ha commentato così la prestazione dell'Italia dopo il 3-0 rifilato alla Turchia: “Una partita straordinaria, basti pensare che l'Italia non aveva mai vinto per 3-0 all'esordio in un Europeo. Secondo me il migliore è stato Berardi perché l'Italia è riuscita a passare quando ha iniziato a giocare di più sulla sua corsia. Inoltre da una sua iniziativa è arrivato l'autogol che ha sbloccato la gara. Immobile è fondamentale nell'architettura dell'Italia, una squadra che non ha i centimetri delle altre, perché partecipa tantissimo alla manovra. Per questo penso che sia preferibile giocare con lui anziché Belotti. Anzi penso che anche Raspadori sia più funzionale del Gallo. - continua Teotino soffermandosi sul mani di Celik nel primo tempo - Secondo me questo è rigore, ma con le correzioni che l'Ifab ha fatto per gli Europei e la prossima stagione gli arbitri avranno sempre un dubbio. Prima di questo torneo avrebbero dato sicuramente rigore, mentre d'ora in poi saranno più cauti".