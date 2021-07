Tra poco Italia-Spagna, Marchisio: "Pedri-Barella la sfida più bella in mezzo al campo"

vedi letture

L’ex centrocampista Claudio Marchisio ai microfoni della Rai ha parlato così della sfida contro la Spagna in semifinale a pochi minuti dal fischio d'avvio della gara: “L’Italia non deve cambiare la propria identità e il proprio gioco perché se siamo arrivati fino a questo punto è perché abbiamo giocato come sappiamo fare. Gli uno contro uno possono essere decisivi, Chiesa e Insigne possono fare male in queste situazioni. Immobile? Dovrà essere la sua partita, dovrà buttare tanto in campo come del resto tutti i compagni. Centrocampo? Lo scontro più bello in mezzo al campo sarà quello fra Pedri e Barella".

