Turchia, Gunes: "Con il Galles sarà decisiva. Tutti i ragazzi sono pronti per la sfida di domani"

vedi letture

Il commissario tecnico della Turchia Seno Gunes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Galles: "Il Galles è una buona squadra nella fase difensiva. Attaccano velocemente e sono bravi anche sui calci piazzati. Questa partita è decisiva per noi, ma come lo sarà anche la partita contro la Svizzera. Ogni partita è importante e faremo del nostro meglio per vincerle entrambe. Soyuncu e Umut Meras hanno avuto lievi infortuni, ma non è niente di grave. Tutti i miei giocatori sono pronti, sia fisicamente che mentalmente".