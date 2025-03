Ufficiale Trabzonspor, esonerato Gunes: "Risultati indesiderati e cambio di rotta nella direzione tecnica"

Le strade del Trabzonspor e di Senol Gunes si dividono nuovamente. L'ex commissario tecnico della Turchia (dal 2019 al 2021), 72 anni, era stato richiamato a settembre per sostituire Abdullah Avci ma ieri sera è arrivato l'esonero. Gunes era reduce dall'esperienza sulla panchina del Besiktas e aveva accettato di cominciare la sua quarta avventura con il Trabzonspor, che aveva già guidato dal 1993 al 1997, da gennaio a settembre 2005 e dal 2009 al 2013.

Questo il comunicato: "All'inizio della stagione abbiamo incontrato il signor Şenol Güneş non solo in qualità di direttore tecnico ma per trarre vantaggio dalla sua esperienza e conoscenza, per produrre progetti, per costruire l'accademia, la squadra A e il Trabzonspor del futuro. Abbiamo iniziato la nostra missione con l'obiettivo di creare una buona struttura aziendale che si occupi di strutture e investimenti. Purtroppo i risultati che non desideravamo in campionato ci hanno profondamente rattristato come comunità e si è percepito un cambiamento di rotta nella direzione tecnica.

È iniziata la ricerca di un nuovo direttore tecnico e la sua nomina sarà resa pubblica una volta completata. Annunciamo questo con rispetto per la comunità del Trabzonspor e per i nostri grandi tifosi". Il Trabzonspor è 11° in classifica con 32 punti conquistati in 25 partite.