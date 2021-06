Turchia-Italia apre Euro2020. L'ex ct Terim: "L'Olimpico come il Madison Square Garden"

"Turchia-Italia? Io spero che sia anche la finale di Londra. Ma già quella di Roma è una delle partite più interessanti e si gioca in uno stadio mitico, che per il calcio è come il Madison Square Garden. So che l’Italia ha vinto l’ Europeo nel 1968 proprio all’Olimpico e ritrova il suo pubblico: sarà la sfida tra una squadra che può arrivare fino in fondo e una che può causare problemi a tutti". A parlare è l'ex ct della Turchia, Fatih Terim, nell'intervista al Corriere della Sera: "Anche l’Italia è cresciuta? Credo che Mancini abbia fatto un buon lavoro: l’Italia è solida, compatta e con grandi giocatori. Non perde da tantissimo tempo e riflette l’idea di calcio del suo allenatore".