Turchia-Italia, arbitra Makkelie: annullò il gol di CR7 in Portogallo-Serbia. Frappart 4° ufficiale

Sarò Danny Makkelie ad arbitrare Turchia-Italia, gara inaugurale di Euro 2020 in programma questo venerdì alle 21. Il fischietto olandese sarà coadiuvato dai connazionali Steegstra e de Vries come assistenti, mentre al VAR ci sarà Blom (assistenti VAR van Boekel e Gittelmann), quarto ufficiale di gara la francese Frappart. In tempi recenti, Makkelie è stato l'arbitro della semifinale di Champions tra Real e Chelsea, ma soprattutto colui che ha annullato il celebre gol fantasma (in realtà da convalidare) di Ronaldo nella gara tra Portogallo e Serbia. Ha già fischiato una gara dell'Italia di Mancini, lo 0-0 maturato proprio col Portogallo. Nel 2020, è stato inoltre il direttore di gara della finale di Europa League tra Inter e Siviglia.