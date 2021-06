Ucraina, Pyatov: "Ci stiamo preparando anche per i rigori. Ma spero nei 90' regolamentari"

Il portiere dell’Ucraina Andriy Pyatov ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Svezia negli ottavi dell’Europeo spiegando che la squadra si sta allenando anche sui calci di rigore: “Questa è una fase decisiva del torneo, le squadre daranno tutte il massimo e anche se sulla carta qualcuna può essere favorita in campo è tutto diverso rispetto ai gironi. Nel gruppo c’è grande eccitazione per questa partita, siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo sulle spalle e vogliamo dimostrare di meritarci questa partita. Altrimenti la stampa può distruggerci. - continua Pyatov – Ci stiamo preparando per i calci di rigore, sono parte integrante del calcio e sappiamo che potrà capitare di arrivarci. Abbiamo giocatori che li battono con sicurezza, ma sappiamo che in queste competizioni è tutto diverso, pensiamo a esempio a Shevchenko che nel 2006 ai Mondiali non segnò il suo rigore della serie. Abbiamo però ottimi tiratori anche se spero di vincere la partita nei tempi regolamentari”.