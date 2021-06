Un Europeo con il jet lag: Svizzera in campo, facendo la spola tra Baku e Roma

Un Europeo con il jet lag. È quello che sta vivendo la Svizzera, in campo a breve contro il Galles nello stesso girone degli azzurri. Lo rimarca la Repubblica, che evidenzia come la nazionale elvetica sarà costretta già nel gruppo a fare la spola tra Baku e Roma. Esordio in Azerbaigian, poi mercoledì contro l’Italia a Roma e infine terza gara di nuovo a Baku contro la Turchia. Oltre 17 ore di volo complessivo per fronteggiare le trasferte, ma soprattutto tre cambi ravvicinati di fuso orario (due ore di differenza, ma gli elvetici hanno deciso di mantenere gli orologi sul fuso dell'Europa Centrale) che costringono a fare i conti con un programma, pur parlando ovviamente di calciatori, massacrante. Tant’è che la UEFA ha contribuito alle spese, essendo la Svizzera l’unica formazione a Euro 2020 impegnata in una tabella di marcio così pesante.