Un tabù da provare a sfatare contro l'Italia: la Turchia ha sempre perso all'esordio in un Europeo

Quello che comincerà tra due giorni sarà il quinto Europeo nella storia della Turchia, prima avversaria dell'Italia a Roma. La nazionale di Gunes non ha mai vinto la sfida inaugurale del torneo, in nessuna delle occasioni. Anzi, ha perso tutti i precedenti. Nel 1996 perse con la Croazia, a Euro2000 cadde proprio con l'Italia, nel 2008 contro il Portogallo e all'ultima partecipazione, datata 2016, rimediò un altro 0-1 con la Croazia. Tra gli obiettivi turchi per la prossima edizione, dunque, ci sarebbe anche quello di vincere la gara d'apertura. Speriamo per noi, invece, che la tradizione negativa continui.