Una magia di Miranchuk porta la Russia avanti sulla Finlandia all'intervallo: 1-0 a San Pietroburgo

Un capolavoro di Miranchuk permette alla Russia di andare all'intervallo in vantaggio contro la Finlandia. 1-0 a San Pietroburgo per gli uomini di Stanislav Cherchesov che sfruttano nel migliore dei modi l'unica conclusione nella porta avversaria. Una mossa che premia la scelta del commissario tecnico che ha deciso di puntare sull'atalantino, lasciato inizialmente in panchina nella gara persa malamente contro il Belgio. Russia che si presenta in una sfida già decisiva con diversi cambi: oltre al trequartista spicca la presenza tra i pali di Safonov al posto di Shunin, contestato nello 0-3 contro i diables rouges. Per la Finlandia la novità è rappresentata dall'assenza del capitano Sparv, oggi in panchina. Al suo posto a centrocampo Rasmus Schuller. Finnici che avevano gelato la "Gazprom Arena" con una rete di testa di Pohjanpalo dopo tre minuti di gioco, sfruttando un errato disimpegno avversario: il fuorigioco millimetrico ha salvato i padroni di casa. Partita che si distingue per un maggiore possesso palla della Russia, che cerca di sfruttare soprattutto le vie aeree per imbeccare la torre Dzuyba, tuttavia fin qui neutralizzato dagli avversari. Nel tentativo di una sponda si fa male Mario Fernandes che cade rovinosamente sul terreno di gioco ed è costretto a uscire in barella. Il neo-entrato Karavaev ha un'occasione nei minuti finali del primo tempo ma è fermato da Uronen: anche qui uno scontro tra i due nella dinamica dell'azione porta all'interruzione di gioco che porta l'arbitro a dare sei minuti di recupero. E in uno di questi arriva il gol di Miranchuk. Il trequartista riceve palla da Ozdoev, triangola con Dzyuba e si inventa un sinistro che penetra tra le maglie dei difensori avversari e si infila sul palo più lontano. Era da Claudio Caniggia a Italia '90 contro l'Italia che un atalantino non segnava in un massimo torneo internazionale.