Ungheria, Sallai: "Orgoglioso della squadra, messi in difficoltà grandi avversari"

Le dichiarazioni di Sallai dopo Germania-Ungheria 2-2.

L'attaccante dell'Ungheria Roland Sallai ha commentato così il pareggio per 2-2 contro la Germania, che non basta ai magiari per passare la fase a gironi di Euro 2020: “Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, ma sono deluso di non essere stato all'altezza. Abbiamo giocato molto bene. Non possiamo lamentarci: siamo orgogliosi della nostra prova. Penso che siamo sulla buona strada. Abbiamo reso la vita molto difficile a tre avversari estremamente forti".