Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta dell'Italia, da Locatelli a Spinazzola

vedi letture

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Manuel Locatelli Due gol pesantissimi per affermarsi a livello internazionale: la doppietta contro la Svizzera mette Locatelli sulla mappa del calcio europeo, ed è una conferma per tutte le società che lo stanno seguendo. Non è titolare sulla carta, visto il ritorno di Verratti, ma è la primissima alternativa. Manchester City, PSG, Chelsea, Real Madrid. Tutte interessate. Così la Juventus sta cercando di chiudere a breve.

LA RIVELAZIONE

Leonardo Spinazzola Sognando Grosso: la prima partita giocata è stata a dir poco sensazionale, tanto da renderlo uomo copertina a livello europeo. La sua storia di gavetta, sudore e fatica, è quella di un giocatore che adesso è il titolare, con merito, di una delle Nazionali favorite per la vittoria dell'Europeo: rimpianto per la Juventus, se lo godrà José Mourinho alla Roma.