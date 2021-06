Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della Danimarca, da Damsgaard a Maehle

Le magnifiche sedici sono pronte per darsi battaglia per il titolo Europeo. Tuttomercatoweb.com vi accompagna nel viaggio alla scoperta delle Nazionali con la sua chiave classica: dopo le tre partite della fase a gironi, chi sono l'uomo mercato su cui si sono posati o ci sono già gli occhi delle big? Chi è la rivelazione di queste gare e chi ha deluso nonostante le aspettative?

L'UOMO MERCATO

Mikkel Damsgaard Straordinario, l'uomo in più che ha acceso sul terreno di gioco quella scintilla che dopo il dramma dell'amico e compagno Christian Eriksen rischiava di mancare. Invece la Danimarca si è dimostrata una squadra, maiuscola, compatta. Non solo l'abbraccio e l'unità dopo la tragedia del trequartista ma anche un gruppo che ha saputo prender fiato e giocare, bene, benissimo, e andare agli ottavi. Sugli scudi quello che è considerato il novello Laudrup: Damsgaard della Sampdoria sarà il tesoro, forse dell'estate, blucerchiata.

LA RIVELAZIONE

Joakim Maehle Sorrideranno Percassi e Sartori a leggere che un loro giocatore è la rivelazione. Sorrideranno perché lo sarà per gli altri e non certo per loro. Maehle, arrivato per prendere l'eredità di Castagne e in futuro di Hateboer, si è preso di prepotenza la fascia destra della Danimarca: qualità, quantità, occasioni pericolose, il nome nel tabellino. Atalanta, in una parola.