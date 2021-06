Uomo mercato, rivelazione e delusione: alla scoperta della R.Ceca, da Jankto a Schick

L'UOMO MERCATO

Jakub Jankto Jankto è pronto per il salto. L'Europeo ha certificato che il giocatore della Sampdoria vale più dello status di contropartita o di alternativa: perno della Samp del futuro, è però già nelle attenzioni di diverse società, italiane e tedesche. Vuole confermarsi anche in queste gare a scontro diretto.

LA RIVELAZIONE

Patrik Schick All'improvviso, Schick. Come uno shock. Dal dimenticatoio e dai rimpianti della Roma fino all'esplosione all'Europeo. Un giocatore rinato, con la classe e i colpi dei tempi della Sampdoria. Fa piacere rivederlo così, un peccato non esserselo goduto a questi livelli a lungo in Serie A.