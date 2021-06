Variante Delta agli Europei: tre tifosi danesi positivi. Adesso c'è allarme anche in Olanda

vedi letture

La variante Delta del coronavirus che sta preoccupando l'Inghilterra tocca anche la Danimarca: tre tifosi sono risultati positivi. Le autorità sanitarie danesi hanno esortato i tifosi presenti al match tra Danimarca e Belgio del 17 giugno a Copenaghen a sottoporsi a un test per il coronavirus. Il ministro della Salute danese ha dichiarato che circa 4 mila persone erano sedute vicino agli spettatori poi risultati positivi. In Danimarca si sono registrati 247 casi della variante dal 2 aprile: chi vorrà assistere al match di ottavi di finale tra Croazia e Spagna, in scena al Parken Stadium, dovrà mostrare una documentazione valida che attesti che non si è infetti da Covid-19. Ma ora c'è allarme anche in Olanda, dove domani la Danimarca affronta il Galles in uno dei match degli ottavi di finale. Infatti alla Johan Cruijff Arena è prevista la presenza di 4.400 tifosi danesi e si teme che fra loro possano essercene alcuni che hanno assistito dalla tribuna B del Parken alle precedenti partite.