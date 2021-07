Verratti al top: solo De Bruyne ha creato più occasioni da gol a Euro 2020

Marco Verratti tra i migliori di Euro 2020. Nonostante abbia saltato le prime due gare, e qualche critica per una condizione fisica non ancora eccezionale in quelle successive (ma soprattutto per la concorrenza di Locatelli, va detto), il centrocampista del Paris Saint-Germain ha fin qui offerto ai compagni ben dodici occasioni da gol. Secondo Opta, soltanto Kevin De Bruyne (anche lui peraltro non sempre presente col Belgio) ha fatto meglio in questa competizione. Finora, perché Verratti giocherà ancora almeno la semifinale, mentre KdB ha salutato dopo il KO contro gli azzurri.