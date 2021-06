Verratti: "I numeri danno l'idea di cosa stiamo facendo, l'entusiasmo può portarci lontano"

vedi letture

Ai microfoni dei canali ufficiali della Nazionale, Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato a due giorni dalla sfida contro l'Austria: "Abbiamo voglia di giocare questa partita, siamo impazienti perché ci giochiamo tanto in un grande stadio. I numeri danno l'idea di quello che stiamo facendo, un grandissimo percorso ma ogni partita è diversa dall'altra, bisogna scordarsi il passato. Ci giochiamo tanto, sia noi che l'Austria, sarà una partita difficile però abbiamo fiducia in noi e dobbiamo continuare con questo tipo di gioco e con questo entusiasmo che porta a fare cose grandiose".

Avete riassaporato il calore del pubblico.

"Abbiamo avuto la fortuna di fare tre partite bellissime all'Olimpico e sentire il loro calore in mezzo al campo faceva venire la pelle d'oca. Siamo stati veramente felici delle tre partite in Italia".

Il segreto dell'Italia è il gruppo?

"Io penso di sì, qui si lavora tutti nello stesso modo e siamo una squadra molto umile che ha voglia di divertirsi e lavorare duro per arrivare a certi obiettivi".

Hai pensato di non recuperare dall'infortunio?

"Sì, ho pensato che non ce l'avrei mai fatta e anche chi mi era vicino mi diceva che era dura. L'unica cosa che potevo fare era lavorare molto, 8-9 ore al giorno e da lì ho iniziato. Il 10 maggio ho tolto le stampelle, ringrazio i medici del PSG e della nazionale che mi hanno fatto lavorare molto e il mister che mi ha aspettato".

Immobile, Insigne, Verratti: ricordi del Pescara?

"Abbiamo passato momenti speciale, in campo e non. Eravamo giovani, ogni singolo giorno te lo ricordi e sono momenti che ti segnano. Non avremmo mai creduto di ritrovarci qui a lottare per qualcosa di così importante. E' il bello del calcio".

Un messaggio ai tifosi italiani?

"Daremo sempre il massimo, il 120% ogni partita e lotteremo anche per loro e speriamo di arrivare il più lontano possibile".