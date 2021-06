Vezzali incontra l'Italia di Mancini: "Ho portato il saluto del Governo e l'abbraccio del Paese"

Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha fatto il suo arrivo presso l'hotel Parco dei Principi di Roma per salutare la nazionale italiana, domani impegnata nella gara d'esordio di Euro 2020 all'Olimpico contro la Turchia. "Ho portato agli Azzurri di Mancini il saluto del Governo e l’abbraccio di tutto il Paese. Da domani in campo ci saranno loro, noi saremo sugli spalti e davanti la tv a tifare per una maglia ed una Nazionale che - mai come adesso - ha un valore va oltre quello sportivo", il pensiero della Vezzali sui propri canali social.