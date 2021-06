Yaya Touré e lo strano apprezzamento per Hazard: "Il sedere sembra grande, ma lo aiuta"

Un elogio "particolare", quello espresso da Yaya Touré nei confronti di Eden Hazard. Il centrocampista ivoriano ha esaltato il modo di proteggere il pallone tipico del fantasista belga: "È diventato quasi uno scherzo calcolare le dimensioni del suo sedere, ma è molto importante per il modo in cui gioca. Hazard è molto pericoloso quando gli arriva la palla: sa già che gli avversari si stanno dirigendo verso di lui, quindi aspetta l'ultimo momento e usa il posteriore per bloccarli e tenerli lontani, quasi come un pugno. Poi, quando c'è spazio tra lui e il difensore, inizia l'attacco".