Zoff: "Con questa Italia posso andare in porta anche io. Ma occhio: la Turchia ha fatto male"

vedi letture

“Con questa squadra posso andare in porta anche io”. Che poi non sarebbe così male, perché a parlare è Dino Zoff. Raggiunto da La Gazzetta dello Sport, il leggendario portiere, 79 anni, commenta l’Europeo degli azzurri finora: “Mi piace che l’Italia esprima un calcio bello, efficace ed equilibrato. Con la Turchia non è mai andata in difficoltà. Nove partite senza prendere gol? È frutto del lavoro di Mancini. Cosa non mi convince? Che la Turchia ha fatto davvero male, arriveranno squadre capaci di contropiedi più decenti”.