Fantacalcio, 35ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 35ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Genoa)
A: Krstovic, Scamacca
B: Carnesecchi, Ederson
C: De Ketelaere, Raspadori, Scalvini, Pasalic, Zappacosta, Kolasinac
D: De Roon, Ahanor, Samardzic, Zalewski, Musah, Djimsiti, Bellanova, Kossounou
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Cagliari)
A:
B: Orsolini
C: Castro Bernardeschi, Ravaglia, Miranda, Pessina, Odgaard, Moro, Dominguez
D: Zortea, Sohm, Pobega, Freuler, Lucumì, Heggem, Vitik, Ferguson, Lykogiannis
E: Ilic, Helland, De Silvestri, Casale
CAGLIARI (Bologna-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra, Esposito Se., Gaetano, Ze Pedro, Caprile
D: Rodriguez Ju., Adopo, Deiola, Obert, Folorunsho, Mina, Kilicsoy, Mendy
E: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Belotti, Dossena, Sulemana I., Zappa, Liteta, Trepy
COMO (Como-Napoli)
A: Paz
B: Baturina, Douvikas
C: Perrone, Butez, Diao, Da Cunha
D: Van der Brempt, Valle, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Caqueret, Ramon, Kempf
E: Tornqvist, Lahdo, Goldaniga, Morata, Kuhn
CREMONESE (Cremonese-Lazio)
A:
B:
C: Bonazzoli, Luperto, Baschirotto
D: Barbieri, Floriani, Zerbin, Pezzella, Terracciano, Okereke, Djuric, Audero, Payero, Sanabria, Vandeputte
E: Folino, Grassi, Silvestri, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Bondo, Collocolo
FIORENTINA (Roma-Fiorentina)
A:
B:
C: Fagioli
D: Harrison, Fabbian, Ranieri, Fazzini, Comuzzo, Brescianini, Ndour, Mandragora, De Gea, Dodò, Gudmundsson, Solomon, Pongracic, Piccoli (in dubbio)
E: Kouadio, Rugani, Christensen, Balbo
GENOA (Atalanta-Genoa)
A:
B:
C: Malinovskyi
D: Ekhator, Amorim, Marcandalli, Martin, Masini, Bijlow, Vitinha, Vasquez, Messias, Ostigard, Ellertsson, Frendrup, Colombo, Leali
E: Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Sabelli, Vogliacco
HELLAS VERONA (Juventus-Hellas Verona)
A:
B:
C:
D: Belghali
E: Cham, Nelsson, Akpa-Akpro, Gagliardini, Sarr, Isaac, Al-Musrati, Montipò, Harroui, Edmundsson, Frese, Bowie, Bernede, Bradaric, Slotsager, Lovric, Lirola, Vermesan, Suslov
INTER (Inter-Parma)
A: Dimarco, Thuram, Lautaro
B: Dumfries, Zielinski
C: Barella, Akanji, Esposito P., Sommer, Carlos Augusto, Martinez J, Bastoni, Sucic, Bonny
D: Frattesi, Mkhitaryan, Diouf
E: De Vrij, Darmian, Acerbi
JUVENTUS (Juventus-Hellas Verona)
A: Yildiz, Bremer
B: Boga, McKennie, Kalulu, Conceicao
C: Thuram K, Di Gregorio, Locatelli, David, Vlahovic, Gatti, Cambiaso, Kelly, Holm, Perin
D: Miretti, Koopmeiners, Zhegrova, Openda, Kostic
E:
LAZIO (Cremonese-Lazio)
A:
B: Taylor
C: Basic, Zaccagni, Motta, Romagnoli, Tavares, Pedro
D: Dia, Isaksen, Noslin, Dele-Bashiru, Pellegrini Lu., Lazzari, Provstgaard, Patric, Marusic, Rovella, Cataldi (in dubbio)
E: Przyborek, Ratkov, Belahyane, Hysaj
LECCE (Pisa-Lecce)
A:
B:
C: Banda, Gandelman, Falcone, Coulibaly
D: Cheddira, Ramadani, Stulic, Siebert, Gallo, Pierotti (in dubbio)
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Sala, Jean, Marchwinski, Ngom, Veiga, Perez
MILAN (Sassuolo-Milan)
A:
B: Pavlovic, Rabiot
C: Gabbia, Leao, Pulisic, Maignan
D: Ricci, Tomori, Bartesaghi , Saelemaekers, Loftus-Cheek, Füllkrug, Fofana, Jashari, Nkunku, Estupiñan, Gimenez
E: Odogu, Terracciano, Athekame, De Winter
NAPOLI (Como-Napoli)
A: McTominay, Hojlund
B: Politano, Allison Santos, Spinazzola, De Bruyne, Milinkovic-Savic
C: Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Gutierrez, Di Lorenzo (in dubbio)
D: Gilmour, Juan Jesus, Meret, Beukema, Giovane, Anguissa, Elmas, Lobotka
E: Mazzocchi
PARMA (Inter-Parma)
A:
B:
C:
D: Sorensen, Valenti, Keita, Nicolussi Caviglia, Troilo, Delprato, Valeri, Bernabè, Suzuki, Elphege, Corvi, Strefezza, Pellegrino
E: Carboni F., Ondrejka, Estevez, Ordoñez, Oristanio, Britschgi, Ndiaye, Circati
PISA (Pisa-Lecce)
A:
B:
C:
D: Moreo
E: Hojholt, Piccinini, Esteves, Semper, Calabresi, Coppola F., Akinsanmiro, Meister, Stojlkovic, Leris, Tourè, Bozhinov, Nicolas, Loyola, Canestrelli, Albiol, Scuffet, Caracciolo, Iling-Junior, Angori, Lorran
ROMA (Roma-Fiorentina)
A: Malen
B: Wesley, Svilar, N'Dicka, Soulè, Mancini
C: Hermoso, Cristante, Pisilli, Dybala
D: Rensch, Ghilardi, El Shaarawy, Vaz, Celik (in dubbio)
E: Arena, Tsimikas, Gollini, Angelino, Ziolkowski, Zaragoza, Venturino
SASSUOLO (Sassuolo-Milan)
A:
B: Berardi, Konè I.,
C: Thorstvedt, Laurientè, PInamonti, Muharemovic, Idzes
D: Muric, Volpato, Lipani, Matic, Garcia, Turati
E: Iannoni, Moro, Vranckx, ,Coulibaly W., Skjellerup, Pedro Felipe, Nzola, Walukiewicz
TORINO (Udinese-Torino)
A:
B: Simeone
C: Adams, Vlasic, Obrador, Zapata
D: Paleari, Casadei, Maripan, Prati, Gineitis, Coco, Pedersen, Ilkhan
E: Tameze, Nije, Ebosse, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Biraghi, Nkounkou, Lazaro
UDINESE (Udinese-Torino)
A: Atta
B: Zaniolo, Solet, Ekklenkamp
C: Okoye, Kristensen, Kabasele
D: Miller, Piotrowski, Ehizibue, Gueye
E: Zarraga, Padelli, Arizala, Karlstrom, Kamara, Mlacic, Bayo, Nunziante, Buksa
