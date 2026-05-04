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Fantacalcio, top & flop 35ª giornata

Fantacalcio, top & flop 35ª giornataTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Si conclude stasera con i due posticipi la 35^ giornata, nel frattempo vediamo chi sono i top e i flop di questo turno

TOP

Laurientè: prestazione eccellente contro il Milan in cui fa un gol, un assist e fa espellere Tomori. Quando è in giornata di grazia è quasi imprendibile ma non è sempre continuo. Il rendimento stagionale è comunque buono con 6 gol e 9 assist.

Cheddira: dopo mesi di totale digiuno (il primo e unico gol segnato con la maglia Sassuolo) decide di sbloccarsi nel momento più importante portando 3 delicatissimi punti con un gol e un assist nella trasferta di Pisa. Vedremo se sarà in grado di ripetersi nelle ultime partite stagionali. Fantavoto 11.

Vlahovic: entra e con una punizione riporta il pareggio in un match che era diventato complicatissimo ritrovando il gol dopo i vari problemi fisici che gli hanno di fatto impedito di disputare la stagione. Il suo futuro è tutto da decidere ma in questa volata Champions potrà ancora dire la sua. Fantavoto 10.

FLOP

Tomori: partita iniziata male e finita (molto presto) peggio. Laurientè non gli fa capire niente e lo svernicia in tutti i modi per farlo espellere a metà primo tempo. Calato vertiginosamente anche lui come tutta la squadra al momento è quello meno consigliato dei 3 titolari della difesa rossonera. Fantavoto 3.5.

Obrador: buone prove in questa sua prima stagione di A ma contro l'Udinese è disastroso, regala di fatto il primo gol ai friulani e dalla sua parte Zaniolo e compagni sfondano con estrema facilità. Considerata la totale assenza di obiettivi in questo finale di stagione granata è meglio optare per altre soluzioni. Fantavoto 4.5.

De Bruyne: al rientro dal lungo infortunio ha vissuto alti e bassi e dopo il gol alla Cremonese, contro il Como è uno dei peggiori, sostituito da Conte a metà del secondo tempo. Diffcile comunque per chi lo possiede non schierarlo a prescindere dal rendimento positivo o negtivo dell'ultima uscita. Fantavoto 5.

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