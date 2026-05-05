Fantacalcio, la classifica assist della Serie A dopo 35 giornate

Fantacalcio
Luca Di Leonardo

La classifica completa degli assist al fantacalcio dopo 35 giornate in Serie A:

Dimarco (Inter): 17 assist
Barella (Inter): 9 assist
Laurienté (Sassuolo): 9 assist
Giovane (Napoli/Verona): 6 assist
Rodriguez (Como): 6 assist
McKennie, Yildiz (Juventus): 6 assist
De Ketelaere, Zalewski (Atalanta): 5 assist
Nico Paz (Como): 5 assist
Martin (Genoa): 5 assist
Lautaro, Thuram (Inter): 5 assist
Politano (Napoli): 5 assist
Soulé (Roma): 5 assist
Zaniolo (Udinese): 5 assist
Krstovic (Atalanta): 4 assist
Cambiaghi, Holm (Bologna): 4 assist
Esposito (Cagliari): 4 assist
Vandeputte (Cremonese): 4 assist
Da Cunha, Perrone (Como): 4 assist
Bastoni, Calhanoglu (Inter): 4 assist
Conceição, Kalulu (Juventus): 4 assist
Fofana, Rabiot (Milan): 4 assist
Berardi (Sassuolo): 4 assist
Nicolussi Caviglia (Fiorentina/Parma): 3 assist
Bernasconi (Atalanta): 3 assist
Dominguez (Bologna): 3 assist
Gaetano, Palestra, Obert, Zappa (Cagliari): 3 assist
Baturina, Caqueret, Valle (Como): 3 assist
Gudmundsson, Harrison (Fiorentina): 3 assist
Malinovskyi (Genoa): 3 assist
Bonny, Esposito (Inter): 3 assist
Bremer, Cambiaso (Juventus): 3 assist
Basic, Castellanos, Cataldi (Lazio): 3 assist
Banda, Berisha, Gallo (Lecce): 3 assist
Leao, Modric, Nkunku, Pulisic, Saelemaekers (Milan): 3 assist
Hojlund, Neres, Spinazzola (Napoli): 3 assist
Leris (Pisa): 3 assist
Dybala, Rensch (Roma): 3 assist
Pinamonti, Thorstvedt, Volpato (Sassuolo): 3 assist
Adams, Vlasic (Torino): 3 assist
Atta, Ekkelenkamp, Davis (Udinese): 3 assist
De Roon, Pasalic, Samardzic (Atalanta): 2 assist
Bernardeschi, Freuler, Miranda, Rowe, Zortea (Bologna): 2 assist
Mazzitelli (Cagliari): 2 assist
Bonazzoli, Zerbin (Cremonese): 2 assist
Dodô, Fagioli, Mandragora (Fiorentina): 2 assist
Baldanzi (Genoa): 2 assist
Bisseck, Luis Henrique, Sucic, Zielinski (Inter): 2 assist
David, Locatelli (Juventus): 2 assist
Dia, Marusic, Pedro, Taylor (Lazio): 2 assist
Sottil (Lecce): 2 assist
Athekame, Ricci (Milan): 2 assist
Elmas, Lang, McTominay (Napoli): 2 assist
Britschgi, Strefezza, Valeri (Parma): 2 assist
Tramoni (Pisa): 2 assist
Celik, El Aynaoui, El Shaarawy, Ferguson, Hermoso, Kone, Malen, Mancini, Pisilli (Roma): 2 assist
Adams, İlkhan, Obrador, Pedersen (Torino): 2 assist
Miller, Zanoli (Udinese): 2 assist
Mosquera, Orban (Verona): 2 assist
Bellanova, Pasalic, Raspadori, Scalvini, Scamacca, K. Sulemana, Zappacosta (Atalanta): 1 assist
Castro, Dallinga, Odgaard, Pobega (Bologna): 1 assist
Adopo, Borrelli, Deiola, Dossena, Felici, Zé Pedro (Cagliari): 1 assist
Butez, Diao, Douvikas, Kühn, Moreno, Perrone, Smolcic, Van Der Brempt, Vojvoda (Como): 1 assist
Barbieri, Bianchetti, Djuric, Floriani Mussolini, Johnsen, Luperto, Pezzella, Sanabria, Vardy, Vazquez (Cremonese): 1 assist
Fagioli, Gosens, Parisi, Piccoli, Sohm (Fiorentina): 1 assist
Colombo, Ekuban, Marcandalli, Masini, Messias, Norton-Cuffy, Thorsby (Genoa): 1 assist
Carlos Augusto, Dumfries, Mkhitaryan (Inter): 1 assist
Boga, Joao Mario, Kelly, Kostic, Miretti, Thuram (Juventus): 1 assist
Belahyane, Cancellieri, Isaksen, Maldini, Noslin, Rovella, Vecino (Lazio): 1 assist
Cheddira, Coulibaly, Morente, Pierotti, Sala (Lecce): 1 assist
Estupiñan, Jashari, Loftus-Cheek, Tomori (Milan): 1 assist
Anguissa, Buongiorno, De Bruyne, Di Lorenzo, Gutierrez, Marianucci, Meret (Napoli): 1 assist
Benedyczak, Bernabé, Elphege, Keita, Sorensen (Parma): 1 assist
Akinsanmiro, Albiol, Angori, Durosinmi (Pisa): 1 assist
Cristante, Dovbyk, N'Dicka, Pellegrini, Zaragoza (Roma): 1 assist
Fadera, Garcia, Matic, Muharemovic, Nzola, Walukiewicz (Sassuolo): 1 assist
Coco, Gineitis, Ismajli, Kulenovic, Lazaro, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou (Torino): 1 assist
Bayo, Kamara, Lovric, Okoye, Rui Modesto, Solet (Udinese): 1 assist
Al-Musrati, Bernede, Bradaric, Montipó, Niasse (Verona): 1 assist

