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Fantacalcio, i migliori centrocampisti dopo 30 giornate

Fantacalcio, i migliori centrocampisti dopo 30 giornateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia dopo 30 giornate presi da tuttofantacalcio.it.

1 - Baturina: 17 presenze - fantamedia 7.62 - media voto 6.38 - 6 gol 3 assist

2 - Pulisic: 20 presenze - fantamedia 7.58 - media voto 6.38 - 8 gol - 3 assist

3 - Calhanoglu: 19 presenze - fantamedia 7.55 - media voto 6.50 - 8 gol - 2 assist - 6 cartellini

4 - De Bruyne: 10 presenze - fantamedia 7.50 - media voto 6.35 - 4 gol - 1 ammonizione

5 - McTominay: 25 presenze - fantamedia 7.34 - media voto 6.44 - 7 gol - 2 assist - 1 ammonizione

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