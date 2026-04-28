Fantacalcio, i player of the match 34ª giornata

I player of the match della 34ª gìornata di ogni match al fantacalcio:

Kevin DE BRUYNE (Napoli-Cremonese 4-0): finalmente una prestazione degna della classe immensa di KDB. Dai suoi piedi fatati passa ogni singola azione offensiva degli azzurri, e ciò si tramuta in occasioni nitide a ripetizione per i compagni. Oltre al gol regala il suo primo assist italiano, una statistica davvero incredibile per uno con i suoi numeri in termini di passaggi vincenti. Fantavoto: 11.5

Nesta ELPHEGE (Parma-Pisa 1-0): il francese ci ha preso gusto e per la seconda settimana di fila è il match winner e migliore in campo, nonché per la terza consecutiva a bonus. Con il suo gol regala la salvezza matematica a Carlos Cuesta. Fantavoto: 10

Donyell MALEN (Bologna-Roma 0-2): un uragano si è abbattuto sulla Serie A. Ancora una volta trascina da solo ad una vittoria pesante la squadra di Gasperini con il gol dell'1-0, e con l'assist "alla Modric" per il 2-0 di Neil El Aynaoui, al termine di un'azione iniziata da lui stesso con un tacco volante a mandare nello spazio Wesley. I gol diventano 11 in 14 partite, per quanto riguarda l'assist invece è il primo in campionato. Fantavoto: 11.5

Rafik BELGHALI (Verona-Lecce 0-0): è l'uomo più attivo in una partita dai ritmi piuttosto blandi. Prova a scuotere i suoi con qualche accelerazione delle sue ma il più delle volte predica nel deserto. Fantavoto: 6.5

Jay IDZES (Fiorentina-Sassuolo 0-0): in stagione ha offerto prestazioni altalenanti, in questa gara però torna il difensore ammirato a Venezia, solido, lucido e sempre sul pezzo. Fantavoto: 6.5

Anastasios DOUVIKAS (Genoa-Como 0-2): com'é accaduto spesso quest'anno, ha piazzato la zampata vincente che ha aperto una partita ostica sul campo di Marassi. È migliorato molto anche in fase difensiva, si disimpegna bene quando non gli arrivano palloni giocabili. Fantavoto: 10

Emirhan İLKHAN (Torino-Inter 2-2): partita dai due volti per il turco: in balia dei centrocampisti nerazzurri nel primo tempo, in cattedra nella seconda frazione. È suo l'assist per il gol di Simeone che riapre la partita e tanta qualità. Fantavoto: 7.5

Francisco CONCEIÇÃO (Milan-Juventus 0-0): l'importanza della posta in palio produce tanta noia e poche giocate in quello che dovrebbe essere il big match dei questo turno di campionato. Il portoghese è elettrico fin dal primo minuto, e appare il solo che possa creare qualcosa negli spazi intasatissimi delle due squadre. Regala un bellissimo assist per il gol di Thuram, che parte però in posizione irregolare. Gli manca l'ultimo step per riuscire ad essere efficace rispetto a ciò che produce. Fantavoto: 6.5

Paul MENDY (Cagliari-Atalanta 3-2): esordio da titolare da sogno per il 19enne attaccante senegalese, che in 8 minuti segna i suoi primi gol in Serie A e contribuisce a regalare tre punti che sanno di salvezza per gli uomini di Fabio Pisacane, premiato dalla scelta coraggiosa di schierare il 19enne in una partita di questa importanza contro un avversario importante come l'Atalanta. Vinta anche la "sfida tra doppiettisti" con Gianluca Scamacca. È il migliore di giornata. Fantavoto: 14

Arthur ATTA (Lazio-Udinese 3-3): in una giornata con tanta noia è il protagonista assoluto dei 10 minuti pirotecnici dell'Olimpico, in cui segna due bellissimi gol prima del pareggio finale di Daniel Maldini. Un premio ad un calciatore sempre tra quelli che macinano più chilometri ogni partita, ma che ha qualcosa da farsi perdonare in quanto a gol fatti. È il migliore di giornata ex-aequo con Paul Mendy. Fantavoto: 14