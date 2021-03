A fatica, ma la Juve vince: Pirlo indovina i cambi, ritrova Morata e riscopre Bernardeschi

vedi letture

Un primo tempo da dimenticare. Poi, complice il calo dello Spezia, ecco la Juventus. Svegliata da un palo di Cristiano Ronaldo, rivitalizzata dai cambi di Andrea Pirlo: i bianconeri vincono 3-0, portano a casa la sesta vittoria consecutiva, si rimettono a -7 dall’Inter a parità di partite giocate. Una distanza siderale, se guardiamo alla storia recente del nostro campionato. Ma tale da restare, almeno, in linea di galleggiamento. Migliore in campo, Federico Bernardeschi, seguito dai golscorer Chiesa e Morata. Mentre Ronaldo sale a 767 reti siglate in carriera e il mondo si chiede se abbia raggiunto Pelé, l’abbia già superato o se magari domani O Rei segnerà ne altre dieci. La preoccupazione? Quella legata a De Ligt: non dovrebbe essere niente di grave, assicura Pirlo.