Ronaldo eguaglia Pelé? Il portoghese sale a 767 gol in carriera, per l'IFFHS il record era già suo

vedi letture

Cristiano Ronaldo eguaglia Pelé. Di nuovo, perché le statistiche sul miglior goleador di sempre, specie se relative a reti segnate in tempi lontani, sono sempre complicate da leggere con certezza. Così, se fino a qualche tempo fa O Rei, che peraltro in giornata ha ricevuto il vaccino contro il Covid, era accreditato di 761 gol segnati in carriera, negli ultimi giorni il conteggio è salito a quota 767. Gli stessi che, con la rete del 3-0 allo Spezia, ha raggiunto il fuoriclasse portoghese della Juventus questa sera. Issandosi sempre più in alto, sull’Olimpo dei migliori realizzatori di sempre. Inseguendo Bican, o forse no, perché le reti del leggendario attaccante cecoslovacco sono ancora più avvolte nella nebbia del tempo. Così, Ronaldo eguaglia Pelé? Si aspettano nuovi riconteggi sullo storico cannoniere brasiliano (basti pensare che per l'IFFHS, l'istituto ufficialmente riconosciuto dalla FIFA per fare "i conti" al calcio, Pelé ne ha segnati 765 e il record apparteneva già a Ronaldo). Di sicuro, da stasera il pallottoliere di Cristiano sale a CR767. Aspettando, anche lui, la prossima rete, per continuare ad alimentare un record forse impossibile da assegnare in via definitiva.