Juve, Pirlo: "La distanza con l'Inter? I punti con i quali ci precedono. Loro sono collaudati"

La Juventus si impone sullo Spezia nel secondo tempo e sale a quarantanove punti in classifica. Dopo il fischio finale, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Nel primo tempo eravate un po' bloccati anche mentalmente, poi avete iniziato a giocare più velocemente.

"Più che di testa fisicamente. La stanchezza dopo tante partite con gli stessi giocatori si fa sentire: non eravamo brillanti, abbiamo cercato di gestire la partita. Nella ripresa con i cambi siamo riusciti a dare più spinta".

Come stanno tutti gli altri?

"Stanno cercando di recuperare, speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno, ma non c'è nulla di certo. Oggi si è fermato anche De Ligt, ha avuto un indurimento al polpaccio e lo valuteremo nei prossimi giorni".

Anche McKennie ha avuto qualche problema.

"Non sta bene in questo periodo, ma deve giocare perché siamo contati. Si vede nella corsa che non è brillante, ha un dolore persistente e fa fatica".

Confida di avere De Ligt per la Champions?

"Speriamo: non sembrerebbe nulla di grave, era una botta presa a Verona. Speriamo non precluda le partite successive".

Avreste bisogno di qualcuno che attacchi di più la profondità?

"A fine primo tempo avevo chiesto questo, loro tenevano la difesa alta ed erano importanti gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti. Era importante attaccare lo spazio con più giocatori".

Con Morata assumete una fisionomia diversa.

"È un giocatore fondamentale per noi, l'abbiamo preso per le sue caratteristiche: sa giocare per la squadra, attacca la profondità e fa gol. Speriamo possa tornare al top nel più breve tempo possibile".

Dovete migliorare qualcosa nelle tracce interne?

"Giocando con due esterni larghi il nostro obiettivo è spesso trovare questi giocatori in profondità, per avere più gente possibile dentro l'area. Cerchiamo di avere da una parte Chiesa e dall'altra il terzino o il centrocampista per avere più soluzioni".

Ha trovato una nuova collocazione a Bernardeschi da terzino?

"L'aveva già fatto in coppa, ha tutte le qualità per farlo. Ha una gamba importante, lui lo sa e a inizio stagione gliel'avevo detto. Si sta applicando e in certe partite lo può fare benissimo".

Avete una grande panchina o ha le giuste intuizioni lei?

"Avremmo una grande panchina ma ultimamente posso fare pochi cambi. Averne di più sarebbe meglio, per avere più cambi durante la partita".

Che partita dovrete fare col Porto?

"Dobbiamo migliorare in tutto, ma ciò che conta adesso è recuperare energie e giocatori. Con tante partite ravvicinate è la cosa più importante, per il resto si può sempre migliorare"

Vi sentite lontani dall'Inter?

"Siamo lontani per i punti che ci precedono. Sarà una rincorsa lunga, loro sono collaudati, noi siamo all'inizio di un percorso ma ce la giocheremo fino alla fine".