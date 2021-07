Addio spezzatino e la Coppa Italia va a Mediaset. La Serie A chiede aiuto al governo

1 miliardo e 200 milioni di euro. È questo il danno economico che i club di Serie A, riunitisi in assemblea nella giornata appena conclusa, hanno subito come conseguenza della pandemia da Covid-19. Il grido d’allarme è lanciato, ora i grandi del pallone italiano lanciano un invito al governo Draghi perché l’esecutivo venga incontro e apra un confronto. Nel frattempo, bocciata definitivamente l’ipotesi del super-spezzatino, i dieci slot per le dieci partite di ogni weekend, che piaceva molto ad alcuni club e a DAZN, meno ad altri e soprattutto ai tifosi: proposta ritirata, in odore di sollevazione popolare. Sorridono gli appassionati, meno la Rai: la TV di Stato, ed è un fatto storico, nei prossimi tre anni non trasmetterà Coppa Italia e Supercoppa. I diritti vanno a Mediaset, che batte la concorrenza con un’offerta da 48,2 milioni di euro in media a stagione.