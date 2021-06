Ambizioni, sfide, soldi: il Tottenham in pressing, attesa la risposta di Conte e Paratici

Tra poche ore, Fabio Paratici dirà addio alla Juventus. Lo farà in conferenza stampa, dopo la separazione già annunciata e ufficializzata dalla società bianconera. Alla Juve ha detto ciao da tempo anche Antonio Conte, che nel frattempo di esperienze ne ha fatte parecchie, da ultimo ha vinto uno scudetto all’Inter e infine ha detto grazie ma arrivederci anche ai nerazzurri. Ora i due potranno ritrovarsi, a distanza di anni dalle tre stagioni in bianconero, divise anche per qualche divergenza (qualcuno ha detto Cuadrado?) sul mercato. Al Tottenham, che spinge sulla propria ambiziosa rivoluzione italiana. Un’avventura lusinghiera, dal punto di vista economico ma anche di sfide, che consentirebbe al salentino di ritrovare Londra, una città dove lui e la sua famiglia sembrano essersi trovati bene nonostante la separazione burrascosa dal Chelsea. C’è da capire se gli Spurs, che per esempio dovrebbero perdere Kane a fine stagione, riusciranno a garantire (da entrambi i punti di vista) le giuste risposte alle richieste di Conte. E cosa risponderà anche Paratici, che secondo alcuni avrebbe chiamato Antonio in prima persona, ma ha la corte anche del Manchester United, sebbene in questo momento meno accesa.