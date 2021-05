Bayern campione, il Chelsea ora spaventa il City. Tra Barça e Atletico, gode il Real

Bayern campione, il City rimanda la festa. La giornata appena terminata consegna l'ennesimo trionfo alla squadra di Hansi Flick: la sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund regala a Muller e soci il nono titolo consecutivo prima ancora di scendere in campo, ma la festa all'Allianz Stadium è totale, perché i bavaresi travolgono con un tennistico 6-0 il malcapitato 'Gladbach, grazie al solito super-Lewandowski , autore di una tripletta.