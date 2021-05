LaLiga nelle mani del Real: 0-0 tra Barça e Atletico, i Blancos possono andare in testa

Una finale, non nella forma ma sicuramente nella sostanza. Al Camp Nou finisce 0-0 tra Barcellona e Atletico Madrid, un pari che sta più stretto alla formazione ospite, che ora può subire l'aggancio (e sorpasso) dei cugini del Real in vetta alla classifica. Ma non sarà facile per Benzema e soci battere domani il Siviglia.

L'atteggiamento dell'Atletico Madrid è quasi sorprendente: la squadra di Simeone pressa alto, è sempre molto corta e non fa respirare i padroni di casa, in difficoltà per quasi tutto il primo tempo. Match preparato benissimo dal Cholo, che capisce subito le difficoltà di Mingueza sul lato destro della difesa blaugrana e comanda a Carrasco, Hermoso e Lemar di attaccare da quella parte. Ter Stegen è impegnato in più di un'occasione ma non deve compiere interventi particolarmente difficili. Oblak, invece, si supera su Messi, che si accende all'improvviso e al primo tentativo si libera di mezza squadra avversaria, trovando l'incredibile risposta del portiere sloveno.

Ripresa più equilibrata - Koeman corre subito ai ripari e inserisce Araujo a inizio ripresa al posto del disastroso Mingueza. Il 22enne uruguaiano entra benissimo in partita, che è molto più equilibrata rispetto ai primi 45'. I blaugrana sono pericolosi in mischia, mentre i colchoneros si fanno preferire per pulizia nelle trame e gestione del possesso. Il pareggio non va bene a nessuno, perché il Real è in agguato, così Simeone manda in campo Joao Felix al posto di Saul, nel tentativo di sbloccare il risultato. A sfiorare la vittoria, però, sono i padroni di casa: Dembélé di testa e Messi su punizione non trovano la porta per questione di centimetri.