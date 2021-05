Bruno Guimaraes e Paquetà trascinano il Lione: segna anche Aouar, 4-1 al Lorient e 3° posto

Il Lione non fallisce la missione e sommerge il malcapitato Lorient nel match della trentaseesima giornata di Ligue 1. La squadra di Garcia vince 4-1 e si porta in terza posizione in classifica, scavalcando momentaneamente il Monaco che sarà impegnato domani contro il Reims. Succede tutto nella ripresa: Aouar apre le danze al 53, Paquetà raddoppia, poi Bruno Guimaraes firma una doppietta. Di Monconduit la rete della bandiera degli ospiti, la cui situazione in classifica è sempre più pericolante dopo il successo del Nantes, ora distante un solo punto.