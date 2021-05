Bayern campione, nono titolo consecutivo e 6-0 al 'Gladbach. Lewandowski fa 39 in Bundes

Festa grande all'Allianz Arena per celebrare il Bayern Monaco, campione di Germania per 31esima volta nella sua storia. Il titolo era già in tasca grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund, ma i ragazzi di Flick non hanno fatto sconti al malcapitato Borussia Mönchengladbach, sommergendolo di reti. Finisce 6-0, con la tripletta del solito Robert Lewandowski e le reti di Thomas Muller, Kinglsey Coman e Leroy Sané. L'attaccante polacco ora è a un solo gol di distanza dal record di reti realizzate in una singola stagione di Bundesliga, che appartiene a una leggenda del club bavarese, Gerd Muller. Sono 39 i centri del fenomenale attaccante, che ha ancora due partite a disposizione per centrare un'impresa incredibile.