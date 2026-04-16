Champions League, date e orari delle due semifinali PSG-Bayern e Atletico-Arsenal

Sono Arsenal e Bayern Monaco le ultime due squadre a staccare il pass per le semifinali di UEFA Champions League, completando così il quadro insieme a Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. Due qualificazioni arrivate con percorsi molto diversi, ma entrambe significative.

All’Emirates Stadium è bastato il minimo indispensabile ai Gunners: lo 0-0 contro lo Sporting CP ha premiato la squadra londinese grazie al gol segnato all’andata a Lisbona. Una gara controllata, senza grandi rischi, in cui l’Arsenal ha mostrato maturità nella gestione dei momenti chiave, portando a casa una qualificazione costruita con intelligenza.

Decisamente più spettacolare la sfida dell’Allianz Arena, dove il Bayern Monaco ha superato il Real Madrid al termine di una partita ricchissima di emozioni. Sotto dopo pochi secondi, i bavaresi hanno ribaltato il match vincendo 4-3, risultato che, sommato al 2-1 dell’andata, vale l’accesso al penultimo atto della competizione.

Le semifinali di Champions

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco (28 aprile e 6 maggio, ore 21)

Atletico Madrid-Arsenal (29 aprile e 5 maggio, ore 21)