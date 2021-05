Conte-Real Madrid, la decisione finale spetta a Florentino Perez. Il Tottenham sonda anche Paratici

Spagna o Inghilterra nel futuro di Antonio Conte. L'ormai ex tecnico dell'Inter campione d'Italia è nel mirino del Real Madrid: l'allenatore ha dato il suo ok per il trasferimento in Spagna ed ha già spiegato il suo programma. Adesso la palla passa a Florentino Perez, che dovrà prendere una decisione definitiva.

Ipotesi Tottenham - L'altra pretendente porta direttamente in Inghilterra, con il Tottenham che guarda con interesse alla possibilità di comporre un’accoppiata italiana con Fabio Paratici.