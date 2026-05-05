Corsa Champions e salvezza, tutto ancora aperto: i calendari delle squadre coinvolte

Corsa Champions League alle battute conclusive: il Napoli pareggia a Como e si avvicina sempre più alla qualificazione. Milan e Juventus si complicano incredibilmente la vita, la Roma torna prepotentemente in corsa mentre l'Atalanta è aritmeticamente fuori. Questi i calendari a confronto delle squadre impegnate nella corsa Champions, Europa League e Conference:

2. NAPOLI 70 punti

36ª giornata, Napoli - Bologna

37ª giornata, Pisa - Napoli

38ª giornata, Napoli - Udinese

3. MILAN 67 punti

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

4. JUVENTUS 65

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Torino - Juventus

6. ROMA 64

36ª giornata, Parma - Roma

37ª giornata, Roma - Lazio

38ª giornata, Hellas Verona - Roma

5. COMO 62

36ª giornata, Hellas Verona - Como

37ª giornata, Como - Parma

38ª giornata, Cremonese - Como

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Si è conclusa la 35ª giornata col successo pesantissimo del Lecce sul campo del Pisa e la dolorosa sconfitta della Cremonese, punita nei minuti di recupero dalla Lazio. E la forbice si amplia, con i salentini che sognano di giocare per il 5° anno consecutivo in Serie A. Col ko dei grigiorossi, il Genoa è aritmeticamente salvo mentre a Fiorentina e Genoa basta ottenere un solo punto. I viola sprecano il primo match point perdendo male contro la Roma. Ma di fatto la corsa è ristretta a salentini e lombardi. Nulla è ancora chiuso, considerando anche cosa riserva il calendario. Guardiamo nel dettaglio:

17. LECCE punti 32

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 28

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como