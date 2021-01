Crotone, altro ko e ultimo posto in classifica. A Firenze Simy non basta

Dopo il successo sul Benevento il Crotone incappa in una nuova sconfitta al Franchi contro la Fiorentina per 2-1. Alle reti di Bonaventura e Vlahovic i calabresi rispondono con Simy ma non basta. "Per coraggio e personalità meglio il secondo tempo ma bisogna fare qualcosa in più - ha spiegato nel postpartita Giovanni Stroppa -. Non è una partita semplice, anche se avremmo potuto approfittare di qualche difficoltà della Fiorentina. Siamo stati ingenui sui due gol subiti, si deve migliorare, abbiamo limiti e difetti ma mi tengo la reazione e la capacità di aver voluto riagguantare un risultato. Bisogna crederci".