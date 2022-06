Da Botman a De Ketelaere e Noa Lang: il Milan tiene aperte le trattative e riscatta Messias

Fra i Noa Lang e gli Charles De Ketelaere, ecco spuntare Junior Messias. Il Milan, dopo settimane di riflessioni, ha messo da parte i dubbi e comunicato al Crotone l'intenzione di riscattare il giocatore. Seppur con lo sconto, visto che Maldini e Massara sborseranno circa 3,5 milioni per avere il suo cartellino per intero. I movimenti però non si fermeranno qui.

In attesa dei sospirati rinnovi dei due dirigenti, le trattative vanno avanti. Quella per Sven Botman per esempio: il difensore ha già dato la propria parola ai rossoneri, e non da oggi. Lasciando per ora da parte il Newcastle, che pure aveva già trovato l'accordo col Lille. O quella per Noa Lang: l'attaccante ha confermato di voler lasciare il Bruges e la maglia del Milan se la vedrebbe particolarmente bene addosso. Discorso simile per il compagno di squadra Charles De Ketelaere: è, sarebbe, lui il 10 scelto dal Milan per il futuro. Al netto del riscatto di Messias e della permanenza di Brahim Diaz. Valutazione alta ma potenzialità ancora maggiori, ecco perché il Milan farà di tutto per convincere lui e i belgi. Quindi Matteo Politano: può diventare un'idea per la destra, visto che il suo agente ha ammesso la voglia di lasciare Napoli.