Dal rilancio di Luis Henrique alla conferma di Vlahovic: le probabili del 13° turno di A
Il tredicesimo turno di Serie A entra nel vivo con un programma fitto che, all'indomani dell'anticipo tra Como e Sassuolo (2-0), si apre questo sabato pomeriggio e si chiude lunedì sera. Dalle sfide salvezza ai duelli per l’Europa, il weekend propone incroci pesanti in ogni zona della classifica: il Milan vuole cavalcare l'entusiasmo del derby contro la Lazio, la Juventus punta alla continuità contro il Cagliari, mentre la Roma attende il Napoli in uno dei match più attesi dell'intera giornata. Di seguito le probabili formazioni raccolte dai nostri inviati sui vari campi:
PARMA-UDINESE - Sabato 29 novembre, ore 15.00
PARMA (4-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Lovik; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen; Pellegrino, Cutrone.
Allenatore: Cuesta.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.
Allenatore: Runjaic.
GENOA-HELLAS VERONA - Sabato 29 novembre, ore 15.00
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
JUVENTUS-CAGLIARI - Sabato 29 novembre, ore 18.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.
Allenatore: Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Felici; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
MILAN-LAZIO - Sabato 29 novembre, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
LECCE-TORINO - Domenica 30 novembre, ore 12.30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
PISA-INTER - Domenica 30 novembre, ore 15.00
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Aebischer, Vural; Leris, Tramoni; Nzola.
Allenatore: Gilardino.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic; Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Chivu.
ATALANTA-FIORENTINA - Domenica 30 novembre, ore 18.00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Ahanor, Hien, Kossounou; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca.
Allenatore: Palladino.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Vanoli.
ROMA-NAPOLI - Domenica 30 novembre, ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Allenatore: Gasperini.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
BOLOGNA-CREMONESE - Lunedì 1 dicembre, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.
Allenatore: Italiano.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.
