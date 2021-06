De Paul vuole fare il salto. L'Udinese lo sa e Carnevale apre: "Napoli? Le possibilità ci sono"

Rodrigo De Paul vuole fare il definitivo salto di qualità. Intervistato da The Guardian, il centrocampista dell'Udinese e della Nazionale argentina ha dichiarato di aver già comunicato la sua volontà alla dirigenza bianconera e di sentirsi pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. "Sono stato sincero e molto chiaro con chi dovevo. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, oggi ho 27 anni. Non parlerò da nessun'altra parte perché rispetto tutti all'Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene", le dichiarazioni dell'obiettivo di Napoli, Atletico Madrid e non solo.

De Paul nell'ultima stagione ha completato il suo processo di maturazione come centrocampista totale, migliorando soprattutto in fase difensiva: "Si parla di gol e assist ma l'altro giorno cercavo statistiche sui recuperi palla. Sono quasi il triplo del primo anno: erano 150, ora sono oltre 400. Quello che non avevo allora, adesso ce l'ho. Quindi penso: 'Ok, cosa c'è dopo? Cosa manca?'".

Nella medesima giornata, è stato lo stesso dirigente dell'Udinese Andrea Carnevale ad aprire le porte a un possibile addio di De Paul con destinazione Napoli: "Tutto è possibile - ha detto ai microfoni di Radio Crc -. Negli ultimi anni Rodrigo ha avuto dei miglioramenti impressionanti: è un giocatore consacrato e molto richiesto. Se andasse al Napoli mi farebbe molto piacere, e le possibilità ci sono".