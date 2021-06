Domani Allegri incontra la Juve. Sul tavolo CR7, Paulo Dybala e tutte le altre scelte di mercato

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Di contatti telefonici ce ne sono già stati e le prime idee sono state già buttate giù. Ma domani, salvo cambi di programma, il tecnico livornese si vedrà col nuovo responsabile del mercato Federico Cherubini per iniziare a tracciare concretamente la strada. Tradotto, a prendere decisioni in vista delle prossime settimane di trattative. I nomi caldi restano quelli di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con la Joya che oggi sembra un po' più vicino alla permanenza. Mentre sul domani di CR7, ancora, non vi sono certezze.

Come detto molto dipenderà dal summit di giovedì, al quale oltre ad Allegri e Cherubini parteciperanno verosimilmente anche tutte le altre figure dirigenziali bianconere. Magari pure Maurizio Arrivabene. Da sbrogliare ci sono diverse questioni: oltre ai due sopracitati, sono da decidere le uscite, ma pure i profili da provare a prendere per rinforzare la squadra. Col centrocampo che sembra il reparto maggiormente a rischio rivoluzioni. Ed in tal senso, il nome più ricorrente è sempre quello di Manuel Locatelli. Ben più del romantico ritorno di Miralem Pjanic.