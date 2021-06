Juventus, Allegri la carta giusta per convincere Dybala. Senza un rinnovo faraonico

Presto o tardi, per il nuovo tecnico della Juventus arriverà anche il momento di confrontarsi con la situazione legata al futuro di Paulo Dybala: Allegri è l’allenatore che ha fatto rendere al meglio la Joya, arrivato a 22 e 19 gol in due diversi campionati, numeri che Dybala non vede l'ora di ripetere: secondo la Gazzetta dello Sport non è impossibile che Paulo, di fronte a un progetto tecnico studiato per lui (ergo, senza Ronaldo), firmi senza chiedere un (netto) aumento come negli scorsi anni.