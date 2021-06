Nasce la Juve del futuro: da Arrivabene a Cherubini, Tognozzi e Manna. Come cambierà

Nascerà giovedì la Juventus del futuro. Il responsabile del mercato Federico Cherubini, pronto al rinnovo triennale e alla promozione al posto di Fabio Paratici, incontrerà Massimiliano Allegri per mettere le basi della Vecchia Signora che verrà. Le linee guida del mercato ma non soltanto. Prima ancora, insieme al presidente, Andrea Agnelli, stabilirà quello che sarà l'organigramma del futuro.

LARGO AI GIOVANI Una Juventus giovane. Al fianco di Cherubini ci saranno due uomini mercato giovani come il classe 1987 Matteo Tognozzi, che prenderà in mano le redini dello scouting e sempre più responsabilità sul mercato, e il classe 1988 Giovanni Manna. Responsabile finora del mercato dell'Under 23, lavorerà al fianco di Cherubini e Tognozzi sulle trattative e sui numeri della prima squadra. All'U23 è in arrivo invece Marco Storari, che inizierà il suo percorso bianconero proprio dalla seconda squadra della Juventus da dove invece potrebbe presto partire, direzione scrivania da ds del Pisa, Claudio Chiellini.

ARRIVA...BENE Maurizio Arrivabene diventerà amministratore delegato. Una figura forte e operativa che dovrà gestire il gruppo, valorizzare il brand e perseguirne lo sviluppo commerciale, un suo vecchio cavallo di battaglia ai tempi in cui lavorava in Philip Morris Europa, coordinando le tre aree in cui è suddivisa la società, calcio, finanza e marketing. Lavorerà a stretto contatto con Cherubini, a capo dell’area sportiva, con Stefano Bertola, che continuerà a occuparsi dell’aspetto prettamente finanziario, e con Giorgio Ricci, l’uomo dei ricavi in casa Juventus. Ma Arrivabene potrebbe essere anche l’immagine e la voce della società.