I mesi difficili di Dybala: l'infortunio, il mercato e i rumors. Ma il ritorno si avvicina

Il braccio di ferro con Paulo Dybala per la Juventus continua. Il numero dieci è stato rimesso sul mercato. La prima soluzione Madama la sta cercando con il Barcellona, piazza a cui difficilmente direbbe di no la Joya e che lo accoglierebbe per liberarsi di Griezmann. Con il PSG si parla da tempo, ma convince poco l'ipotesi di scambio con Icardi. Meno complicata senza l'incubo dei diritti d'immagine di cui si è liberato la pista Premier con Tottenham e Chelsea, ma la Juventus ha interrotto i dialoghi per Jorginho ed Emerson Palmieri. Manca comunque un dettaglio per la sua cessione ovvero il suo assenso.

Torna in gruppo Poi c'è il campo: il numero 10 della Juventus ha mostrato infatti miglioramenti notevoli dopo l'infortunio al legamento collaterale del ginocchio e i progressi lasciano pensare che tra oggi e domani la Joya possa tornare ad allenarsi a pieno regime, per poi essere convocato il prossimo 3 aprile al rientro dalla sosta, quando i bianconeri saranno impegnati nel derby contro il Torino.