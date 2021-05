Special One is back. Così la Roma, a sorpresa, si è regalata José Mourinho per la panchina

Sono le 15.09 di un normale martedì pomeriggio, quando la Roma decide di sganciare la bomba. José Mourinho è il nuovo allenatore dei giallorossi. O per meglio dire sarà, visto che l’incarico partirà dall’inizio della prossima stagione e avrà scadenza 2024. Un contatto, quello fra la Roma e lo Special One, che è andato in scena per la prima volta una ventina di giorni fa, da lì anche l’esonero dal Tottenham che ha favorito l’operazione. Una notizia che ha scosso positivamente il mondo del calcio, non solo quello italiano, e che ha avuto l’immediato effetto boom anche sul titolo della Roma in borsa, che ha chiuso col +21%.

Mourinho dalla Roma guadagnerà 7 milioni netti all’anno per 3 anni, un contratto agevolato anche dal Decreto Crescita. Ma il portoghese, per il primo anno giallorosso, incasserà anche dal Tottenham visti i soldi in ballo dopo l’esonero: nello specifico, gli Spurs gli verseranno 9 milioni di euro durante la prima stagione. Nel pomeriggio poi sono arrivate anche le prime parole, di Mourinho stesso e pure di Dan Friedkin. E sono inevitabilmente iniziate anche le prime analisi di mercato, con la Roma che dovrà assecondare le richieste del tecnico che sembra aver chiesto un portiere, un difensore centrale e un attaccante, oltre alla permanenza di Edin Dzeko.

