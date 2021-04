Il futuro di Pirlo è in bilico: Zidane sondato diverse volte. Allegri ha seguito il derby con Agnelli

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è a rischio? Per SportMediaset la sfida con il Napoli sarà decisiva: un risultato negativo potrebbe portare all'esonero e sarebbe la prima volta a stagione in corso nella gestione di Andrea Agnelli. Ipotesi difficile. Più semplice un cambio al termine della stagione, con diversi nomi che scaldano i sogni dei tifosi bianconeri.

Zidane in pole, l'ombra di Allegri - Il tecnico francese, che a fine stagione lascerà il Real Madrid, è il preferito del presidente Agnelli (ed è stato sondato diverse volte) anche se le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Come riporta Il Giornale infatti, il numero bianconero ha guardato il derby con il Torino in compagnia di Massimiliano Allegri in quel di Forte dei Marmi. Non una novità, il rapporto di amicizia tra i due, ma potrebbe nascondere per il quotidiano anche l’idea che Agnelli stia iniziando a rendersi conto che con Pirlo non si possa andare avanti.